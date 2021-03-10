"رواسي" و"وضوح" توقّعان عقد تطوير وتسويق "صناعية مدينة الرياض اللوجستية"

تقع على مساحة 3 ملايين متر مربع.. منطقة تجارية ومستودعات وشحن وتفريغ

وقّعت شركة "رواسي" العقارية ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، وشركة "وضوح" العقارية ويمثلها المهندس مسفر بن محمد المطلق، عقد تطوير وتسويق "صناعية مدينة الرياض اللوجستية"، الواقعة شرق العاصمة الرياض، والتي من المنتظر أن تصبح منطقة تجارية، ومستودعات، وخدمات لوجستية، ومناطق شحن وتفريغ.

وعطفًا على الخبرة والعراقة التي تكتسبهما "رواسي" و"وضوح" العقاريتين في مجال التطوير والتسويق العقاري المتميز والنموذجي؛ فإن المشروع الجديد سيظهر بأحدث طراز وفق تصاميم حديثة، آخذين في الحسبان احتياج الشركات الكبرى، ودقة العمل والجودة وروح الإبداع.

وفي ذات السياق جرى التوقيع مع شركة الروسان للمقاولات -ممثلة في محمد بن هزاع أبا الروس- بعقد قيمته 300 ملايين ريال؛ للبدء في المرحلة الثانية لتنفيذ البنية التحتية للمشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية.

وبيّن الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى أن "صناعية مدينة الرياض اللوجستية"، تأتي على مساحة 3 ملايين متر مربع، ومبيعاتها تفوق المليار و800 مليون ريال، ومقرر لها أن تتحول إلى وجهة تجارية؛ نظرًا لقرب الموقع من الخطوط الدائرية لمدينة الرياض، والبوابة الشرقية للعاصمة.

وعبّر "اليحيى" عن شكره لله تعالى ثم القيادة الرشيدة على التطور الملحوظ في القطاع العقاري بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن القطاع العقاري حيوي ومهم، ومن أكبر قطاعات الأعمال بالمملكة، كما أنه يصنف من أكبر الأسواق في المنطقة العربية، وهو أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "حجم السوق العقاري أكده سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في تصريحه عن زيادة سكان مدينة الرياض والفرص الواعدة والمتنوعة، وأن المؤشرات الاقتصادية تعطي مدلولات تبشر بالخير؛ مما يعطينا التفاؤل بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري، خصوصًا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى".