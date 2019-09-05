إزالة مباسط عشوائية بحجز "شرائع مكة"

تديرها عمالة مخالفة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية؛ عددًا من البسطات العشوائية، بحجز السيارات بالشرائع.



ونفذت البلدية حملة لإزالة المباسط العشوائية في مواقف حجز السيارات بالشرائع، التي يديرها عمالة مخالفة.



وجرى اتخاذ اللازم بحق المخالفين وتسليمهم لجهة الاختصاص.