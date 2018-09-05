مركز الأميرة جواهر يوقع اتفاقية مع المؤسسة الخيرية بالبحرين

تهدف إلى الارتقاء بنوعية الخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين

وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية الخيرية بمملكة البحرين، في مقر المركز في الدمام.

وقد مثّل المركز الدكتور عادل الصالح ، فيما مثّل المؤسسة الخيرية بالبحرين الدكتور مصطفى السيد.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد صيغ للتكامل في الشؤون الخيرية؛ تحقيقاً لمفهوم التعاون والشراكة بين الهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع من خلال تقيدم الخدمات الانسانية والخيرية.

وقالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم اليحيا: الهدف من توقيع الاتفاقية هو التركيز على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ برامج والمناشط التي تدعم الدور الانساني والاجتماعي والاقتصادي بما يعود بالنفع على الاسر المحتاجة.

وأضافت: الاتفاقية لإنشاء صيغ للتكامل في الشؤون الخيرية تحقيقا لمفهوم التعاون والشراكة بين الهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع عبر تقديم الخدمات الانسانية والخيرية بهدف الارتقاء بنوعية تلك الخدمات للمستفيدين.