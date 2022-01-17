"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 17 يناير 2022، تسجيل 5505 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 620935 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4349 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 569296 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8908 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 388 حالة.