"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 17 يناير 2022، تسجيل 5505 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 620935 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4349 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 569296 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8908 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 388 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 17 يناير 2022، تسجيل 5505 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 620935 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4349 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 569296 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8908 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 388 حالة.