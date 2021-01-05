"أبو الغيط": التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع

رحّب بمخرجات القمة الخليجية وقال هناك تحرك فعّال لتصفية الأجواء

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمخرجات قمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والأربعين التي استضافتها محافظة العُلا اليوم.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي عقب مشاركته بالقمة الخليجية اليوم: إن أي تحرك فعّال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية ويَصُب في صالح النظام العربي الجماعي محلّ ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها، وإن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الإخوة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية العمل على تعزيز مخرجات قمة العُلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة.