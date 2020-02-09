تفاصيل اعتداء لبؤة على مدربها في الخفجي.. سيطرة ثم مستشفى

قام بالاستعراض بها بعد إخراجها من القفص.. حالته الصحية جيدة

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.

وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.

محافظة الخفجي المنطقة الشرقية قيام لبؤة بمهاجمة مدربها

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 03:38 PM

قام بالاستعراض بها بعد إخراجها من القفص.. حالته الصحية جيدة

تفاصيل اعتداء لبؤة على مدربها في الخفجي.. سيطرة ثم مستشفى

عبدالله السالم

الخفجي

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كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.

وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.

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محافظة الخفجي المنطقة الشرقية قيام لبؤة بمهاجمة مدربها

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