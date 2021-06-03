شرطة "الشمالية" تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

ضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة

: تواصل الجهات الأمنية المختصة بمنطقة الحدود الشمالية، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة في الأسواق والمنتزهات والحدائق العامة.

وتستمر جولات رجال الأمن الميدانية؛ حيث تشمل المحلات التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا".