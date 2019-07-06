"الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمها

بعد تداول تكهنات بأنها تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة أو صيد جائر

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

من جهة أخرى، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.