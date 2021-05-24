"الصحة": تسجيل 1157 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 987 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 مايو 2021، تسجيل 1157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 442071 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 987 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 425677 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7264 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9130 والحالات الحرجة 1334 حالة.