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في ختام الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صدارة الشباب في قبضة الباطن.. والإثارة في "ديربي الشرقية" بين الاتفاق والقادسية

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تختتم مساء اليوم السبت، منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة تحدد ملامح أطراف اللقاء في سلم ترتيب دوري المحترفين.



الباطن - الشباب

على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، وتحديداً عن الساعة 5:55 مساء، يحل الشباب (الثاني- 45 نقطة) ضيفاً على نظيره الباطن (الثالث عشر - 28 نقطة) في لقاء مصيري للطرفين، عنوانه (لا تفريط) حيث إن الشباب في أمس الحاجة لخطف نقاط اللقاء من أجل العودة لدائرة المنافسة على اللقب.



في المقابل تشكل المواجهة للباطن منعطفاً خطراً في حال الخسارة.



الفيصلي - الفتح

يحل الفتح (العاشر-31 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي (الثاني عشر - 30 نقطة) على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 6:55 مساء.



اللقاء مهم للطرفين من أجل الاقتراب لمناطق الأمان.



الاتفاق - القادسية

لقاء الذكريات والإثارة في "ديربي الشرقية " والذي يجمع الاتفاق (السادس - 35 نقطة) وضيفه القادسية (التاسع-31 نقطة)، وذلك عند الساعة 8:15 مساء، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



الاتفاق يبحث عن المقعد الآسيوي (في حال تعثر من أمامه من الفرق في سلم الترتيب وعدم الخسارة في بقية مواجهات الدوري).



في المقابل يأمل القادسية العودة بالنقاط الثلاث التي تقربه من مناطق الأمان أكثر.