كلية الاتصالات بالرياض تدرّب الصم في برنامج "أتقن"

يشارك 60 متدربًا من فئة الصم وضعاف السمع، في المرحلة الخامسة لبرامج مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن"، الذي تُنَظّمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض؛ ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر.

ويشمل "أتقن" مجالات "مبادئ صيانة الجوالات وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومقدمة في ميكروسوفت".

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة: هذه البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج قصيرة؛ موضحًا أن مدة المرحلة الخامسة أربعة أسابيع، ومدة التدريب لكل برنامج أسبوع واحد بواقع أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء، بما مجموعه 16 ساعة معتمدة، خلال الفترة المسائية من الساعة "4- 8" مساءً.

وأضاف: سيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جانبه، أكد مدير خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية المهندس فهد الجمعة، أن التسجيل للأسابيع المقبلة ما زال متاحًا لجميع شرائح المجتمع عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "ctc.tvtc.gov.sa"، برسوم رمزية قدرها 200 ريال لكل برنامج.