بالصور.. "التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه ظهران الجنوب

سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقال "التحالف"، ان شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأشار تقرير أولي إلى وقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

ونُشرت صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، الذي أُطلق من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

وأكّد "التحالف"، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إن منصة الإطلاق استُخدمت، فجر اليوم الإثنين، في عملية إطلاق صواريخ باليستية.