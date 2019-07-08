شاهد.. فرق تطوعية تبدأ مهمة البحث عن الشاب زيد حمدي

بعد ساعات من مناشدتهم عبر "سبق"

بدأ فريق ساند التطوعي بعملية البحث الشاب زيد إبراهيم حمدي، من خلال فريق متكامل من راجلة وسيارات دفع رباعي وبحث جوي، بعد ساعات من مناشدة ذوي أسرة الشاب عبر "سبق" للفرق التطوعية للمشاركة في البحث عنه إثر فقدانه منذ ليلة عيد الفطر المبارك.

وكانت قد فقدت أسرة الشاب زيد التواصل معه منذ ليلة عيد الفطر المبارك، وقد أثارت سيارته المتوقفة بأحد الأودية وصرافته التي كانت تستخدم بعد فقدانه الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه لـ "سبق" إن ابنهم زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، فقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حيث كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من صرافة المفقود، والذي ادعى أثناء التحقيق بأنه وجدها ملقية على الأرض.

ودعت أسرته من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم أو إبلاغ الجهات الأمنية .

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