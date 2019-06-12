ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم

أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.



وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي.



