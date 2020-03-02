"مدني الرياض" ينفذ مبادرة عن حوادث المنازل للأطفال

بالتعاون مع جمعية الرعاية الجراحية التجميلية

نفذ الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع جمعية الرعاية الجراحية التجميلية، مبادرة توعوية، للتوعية بالأخطار وحوادث المنازل الشائعة للأطفال وطرق الوقاية والحد من مضاعفة الإصابات.



وقدم الدكتور بشر الشنوان محاضرة توعوية عن تلك الحوادث مستعرضًا طرق الوقاية منها.



جاء ذلك ضمن التعاون المشترك والمستمر بين الجمعية وبين الدفاع المدني في التوعية المجتمعية المشتركة عن طريق المحاضرات في المدارس، ورش العمل الفعالة، الدورات التدريبية.



وتشارك الجمعية في "اليوم العالمي للدفاع المدني" بتاريخ 1 مارس 2020 لمدة خمسة أيام والمقام في "مول غرناطة" بالرياض.



وتقدم الجمعية خلال هذه الفعاليات خمس محاضرات بشكل يومي، حيث يقدم يوميًا محاضرة لمدة 20 دقيقة بعد العشاء من قبل أحد أعضاء الجمعية.



وتقوم الجمعية بعرض محاكاة لدورة التحكم بالنزيف بالتعاون مع أكاديمية العلوم للتعليم الطبي، إضافة إلى عرض فيديو توعوي عن الحروق – يعرض على الشاشة أثناء الفعالية.