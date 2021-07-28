السفارة بإندونيسيا: بدء نقل المصابين بكورونا إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي

قالت: إنفاذاً لتوجيهات قيادة #المملكة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية

قالت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم، إنه إنفاذاً لتوجيهات قيادة #المملكة -أيدها الله- بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في جمهورية #إندونيسيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، قامت السفارة اليوم بنقل المصابين إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي #السعودي.

وتابعت السفارة عبر حسابها بتويتر قائلة: وبهذا الشأن تدعو السفارة المواطنين الكرام الموجودين بجمهورية #إندونيسيا، إلى سرعة العودة إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية #السعودية ولحماية أنفسهم من التعرُّض لهذا الوباء ومضاعفاته، حمى الله الجميع من كل مكروه.

يُذكر انه وبناءً على قرار وزارة الداخلية بمنع سفر المواطنين السعوديين إلى إندونيسيا؛ نظراً للظروف الصحية الراهنة، كانت قد أهابت السفارة بجميع المواطنين الموجودين في إندونيسيا، بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة، وترتيب العودة بصورة عاجلة إلى المملكة، والتواصل مع السفارة للمساعدة.