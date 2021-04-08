قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين

وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

27

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 04:28 PM

وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين

قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين

يوسف سفر

المدينة المنورة

0 19,232

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021