خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد ملك الأردن
استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب "كورونا"
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.