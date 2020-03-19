خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب "كورونا"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد ملك الأردن

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 10:56 PM

استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب "كورونا"

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد ملك الأردن

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