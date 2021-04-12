فيديو من أستراليا.. مبتعث يُنقذ جاره المسن من حريق شبّ بمنزله

تعرّض لإصابة في يده خلال عملية الإنقاذ

نجح المبتعث السعودي في مدينة أدليد الأسترالية "نوح الحربي" من إنقاذ جاره الأسترالي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً، من حريق اندلع في منزله، وذلك في عمل بطولي مشرّف تعرض خلاله لإصابة في يده.

وزار "الحربي" جاره المسن في المستشفى، واطمأنّ على صحته، فيما قدّم المسن الأسترالي بدوره شكره وامتنانه للمبتعث على عمله الإنساني النبيل.