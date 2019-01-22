اللاذقية.. "تفخيخ سيارة" يقتل سائقها ويصيب 4

المتوفى ليس انتحاريًا

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية، في حادثة نادرة في هذه المنطقة الواقعة في غرب سوريا.

ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام النظام السوري، أن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل السائق وإصابة 4 آخرين، وأن التفجير وقع في ساحة الحمام على أطراف اللاذقية.

من جهته، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن "عبوة ناسفة وضعت في السيارة أو قربها، وأن المتوفى ليس انتحاريًا".