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سمع الجيران صراخًا صادرًا من الشقة

العثور على جثة امرأة داخل ثلاجة.. والشرطة تستدعي الزوج

ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن رجلًا صينيًّا مطلوبًا لدى الشرطة الأسترالية بعد العثور على جثة زوجته مكدسة داخل مبرد في شقتهما بالعاصمة سيدني، يخضع حاليًا لاستجواب السلطات في الصين.

وقالت الشرطة إنها ترغب في استجواب الزوج الذي سافر من سيدني متوجهًا إلى الصين يوم الثلاثاء مع ولديه الصغيرين من زوجته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية (إيه بي سي).

ونقلت الهيئة عن مصادر بالشرطة، أن الرجل، ويدعى هوالينج لو، يتحدث إلى السلطات الصينية في إقليم سيشوان.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أنه بعدما تم استدعاؤها، عثرت على الجثة في شمالي سيدني.

وبعدما اقتحمت شقة الزوجين، عثرت الشرطة على الجثة محشورة داخل مبرد صناعي تم شراؤه حديثًا؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال الجيران: إنهم سمعوا ليل السبت صراخًا صادرًا من الشقة وأثاثًا يتم تحريكه داخلها.

ووقّعت أستراليا على معاهدة لتسليم المجرمين مع الصين في عام 2007، ولكن في عام 2017 تم التخلي عن التصديق على المعاهدة من قِبَل البرلمان الأسترالي بعد مخاوف من سجل حقوق الإنسان في الصين.