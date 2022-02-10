"علينا الاستعداد للأسوأ".. "ستولتنبرج" يحذر من تزايد القوات الروسية على حدود أوكرانيا

لفت إلى أن "الناتو" لا يشكل تهديداً لموسكو

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس)، من تزايد عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا، فعدد القوات الروسية في ارتفاع، ووقت التحذير من هجوم محتمل يتناقص".

وأضاف: "إن الناتو لا يشكل تهديداً لموسكو، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، بينما نبقى ملتزمين بقوة بإيجاد حل سياسي".