بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة صياغة ردّ جماعي على مهاجمة منشأتي "أرامكو"

"جونسون" و"ميركل" أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة ردّ فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

وأوضح المتحدث –بحسب رويترز- أن الزعيمين اتفقا أيضاً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنهما أعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران، التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.