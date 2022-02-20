الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 20.127 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296 حالة

وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.

مركز الإحصاء الخليجي

1

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 10:22 AM

إجمالي الوفيات وصل إلى 20.127 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296 حالة

الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 210

وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مركز الإحصاء الخليجي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022