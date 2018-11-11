للسعوديين .. وزارة الصحة تعلن توافر 2550 وظيفة صحية

للرجال والنساء .. ويبدأ التقديم عليها اليوم عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة توافر 2550 وظيفة جديدة للرجال والنساء في القطاع الصحي، للسعوديين، يبدأ التقديم عليها من اليوم الأحد ولمدة 7 أيام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: تشمل هذه الوظائف طبيباً مقيماً، وأخصائي تمريض ونساء، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية.

ودعت الوزارة مَن يرغب التقديم على تلك الوظائف ممّن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى الدخول على موقع وزارة الصحة الإلكتروني للتقديم.