"بلومبرج" ينسحب من سباق ترشُّح "الديمقراطي الأمريكي" ويؤيد "بايدن"

عقب خسارته في "الثلاثاء الكبير"

انسحب مايكل بلومبرج، رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية السابق، من سباق ترشيحات الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء؛ وذلك بعدما أخفق في نتائج التصويت في الثلاثاء الكبير.

وأعلن "بلومبرج" في بيان، أوردته "رويترز"، أنه يؤيد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، للفوز بترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن إنفاقه الكبير على الحملة الدعائية لم يحقق نتيجة مقنعة.