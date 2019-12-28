يوم دامٍ في الصومال.. 90 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة الانفجار المدمر

وقع في منطقة مكتظة تشهد ازدحاماً مرورياً قرب نقطة تفتيش ومكتب ضرائب

ارتفعت حصيلة انفجار عنيف لسيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، إلى 90 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، بحسب ما أفاد مسؤول في خدمة الإسعاف.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاماً مرورياً عادة جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال مدير خدمة "آمن" للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن حجي إن "عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر".

من جانبه، وصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد الانفجار بأنه كان "مدمراً".

وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد في مؤتمر صحافي إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، لكنه أشار إلى أن نحو 90 شخصاً أصيبوا بجروح.

وأضاف: "سنؤكد العدد الدقيق للقتلى لاحقاً، لكنه لن يكون صغيراً. معظم القتلى هم طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين".

وأفاد شاهد عيان يدعى مهيب أحمد: "كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار".

أما زكريا عبدالقادر الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار الذي تسبب "بتحطم عدة نوافذ في سيارته"، فقال: "كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها".

ولم تعلن أي جماعة بعدُ مسؤوليتها عن الهجوم.

وأجبر عناصر حركة الشباب المتطرفة على الفرار من العاصمة الصومالية عام 2011، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية في محيطها، كما نفذوا هجمات في كينيا المجاورة.

وقبل أسبوعين، قُتِل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقاً في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات.

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجوماً أسفرت عن مقتل 20 شخصاً أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها "فرانس برس"، وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد أكتوبر 2017 في مقديشو حيث قُتِل 512 شخصاً، وأصيب نحو 295 بجروح.

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فيما أصيب أكثر من 50 شخصًا آخرين

حصيلة قتلى تفجير مقديشو ترتفع إلى 76

ارتفع عدد القتلى جراء تفجير الشاحنة الذي وقع في مقديشو، إلى 76 على الأقل، فيما أصيب أكثر من 50 شخصًا آخر، وفق ما أعلن مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية عبدالقادر عبدالرحمن.



وقال مسؤولون إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية، خلال ساعة الذروة الصباحية، اليوم السبت؛ مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء.



إلى ذلك ذكر "راديو دالسان" المحلي، صباح اليوم: "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيس للتفجير".



وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريح للراديو: إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أن "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" غالبًا ما تنفذ مثل هذه الهجمات؛ إذ تم طرد هذه المجموعة المتطرفة من مقديشو قبل عدة سنوات، لكنها تواصل استهداف المناطق البارزة مثل نقاط التفتيش والفنادق في المدينة الساحلية.

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يُعتقد أنهم الهدف الرئيس للتفجير عبر سيارة مفخخة جنوبي العاصمة

بينهم 4 أتراك.. ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 50 شخصًا

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 50 شخصًا بينهم 4 أتراك.



ونقل "راديو دالسان" المحلي، صباح اليوم السبت، أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي جنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصًا".



وقالت مصادر أمنية، وفق ما نقلته سبوتنيك عربي؛ إنه "من بين القتلى 4 أتراك يُعتقد أنهم الهدف الرئيس للتفجير"، فيما أشار عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو، إلى أن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.



وكان المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية، أكد في وقت سابق مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في الانفجار، الذي استهدف مكتبًا للضرائب في وسط العاصمة مقديشو بسيارة مفخخة.

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سيارة مفخّخة استهدفت مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية

مقدشيو تبدأ يومها بتفجيرٍ دامٍ يصرع 30 شخصًا أغلبهم مدنيون وبينهم طلاب

ارتفعت حصيلة تفجير السيارة المفخخة في مقديشو إلى نحو 30 قتيلًا معظمهم مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.



وكانت قد كشفت مصادر شرطية أن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية؛ ما أسفر عن مقتل العشرات؛ وفق رويترز.



ووفق ما ذكر النقيب محمد حسين، فإن الانفجار استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشو، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".



ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبًا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.