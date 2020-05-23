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إجمالي عدد الوفيات 26 شخصًا

لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا

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سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.