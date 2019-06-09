بعد الأمطار .. انقلاب مركبة بطريق "العارضة - أبو عريش" يصرع قائدها

الهلال الأحمر باشر الواقعة ونقل الحالة للمستشفى قبل أن تفارق الحياة

لقي مواطن مصرعه، مساء أمس، في حادث انقلاب مركبة من نوع هايلوكس على طريق العارضة - أبو عريش، شرقي جازان، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأشارت معلومات إلى أن المواطن المتوفى يعمل في أحد القطاعات العسكرية بالمنطقة وكان عائداً إلى منزله قبل أن يفقد السيطرة على المركبة؛ لتنقلب به مرات عدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أمس السبت، عند الساعة الثالثة والربع بلاغاً عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجاً نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما ذكر مصدر لـ "سبق".