ترقب عالمي لانطلاق أول سباق ليلي.. ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة فورمولا إي

بمشاركة 12 فريقاً و24 سائقاً يمثلون النخبة واكتمال الاستعدادات في الدرعية

تترقب الأنظار انطلاق بطولة فورمولا إي إلى المملكة العربية السعودية بعد طول انتظار، ويمكن القول إن الاهتمام الفائق إزاء السباق الافتتاحي لهذا الموسم، قد سجل انتشاراً هائلاً بين عشاق الرياضة.

وتم تحديد حلبة سباق فورمولا إي الدرعية حول الجدران الطينية القديمة في موقع التراث العالمي لليونسكو بمنطقة الدرعية، وسبق لهذا الحدث أن حقق أعلى مستويات الإثارة في النسختين السابقتين، ليتم تتويج ثلاثة أبطال ممن استحقوا الألقاب بجدارة بعد ثلاثة سباقات خالدة في أذهان جماهير متابعيها. ومع ذلك، ستكون بطولة العام 2021 حافلة بالحماسة والمفاجآت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سنشهد هذه المرة سباقين متتاليين مذهلين سيتم تنظيمهما في الليل يومي الجمعة والسبت في 26 و27 فبراير 2021.

وتحت وهج الإضاءة بتقنية مصابيح "إل أي دي" الصديقة للبيئة، ولمعان النجوم التي تزين سماء المكان، سينطلق سباقان ليليّان لتسجيل سابقة تعد الأولى من نوعها في بطولة فورمولا أي في المملكة، ما سيؤدي أيضاً إلى إضفاء المزيد من الحماسة الفائقة على الحلبة البالغ طوله 2.495 كيلومتر، والذي أصبح الآن يحظى بشهرة عالمية واسعة.

وتمكنت بطولة هذا العام من استقطاب 12 فريقاً و24 سائقاً يمثلون النخبة في رياضة السيارات العالمية، ويعدّون الأبرز في تاريخ بطولة أي بي بي فورمولا أي، ما يعزز التوقعات مع اقتراب افتتاح الموسم الأسبوع القادم.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "تعتبر سباقات فورمولا أي إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم، وتحدونا أعلى درجات الحماسة والإثارة التي يحملها كل واحد من السباقين؛ نظراً للطبيعة التنافسية التي يتسم بها كل موسم، ومشاركة أعداد متميزة من السائقين. وفي واقع الأمر، نعتقد أن هذا النوع من السباقات يحمل طابعاً فريداً يميزه عن المنافسات الأخرى، فهذه الرياضة تتعلق أولاً وقبل كل شيء بكل ما هو جديد في عالم السيارات الكهربائية، كما أنها تقوم على نهج مبتكر. وهذا هو الجوهر الكامن في صلب رياضة سباقات فورمولا أي، مع التزامها بمعايير الاستدامة، وحرصها على تعزيز وتشجيع استخدام وسائل المواصلات الكهربائية، وصولاً إلى مستقبل أفضل وأنظف لجميع فئات المجتمع وأجيال المستقبل".

وأضاف: "إن هذا النهج الفكري الاستباقي يتناغم على نحو مثالي مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتطلعاتها المعاصرة، حيث يمثل الابتكار المحرك الرئيسي لمستقبل أفضل لنا جميعاً. إننا كأمة نتطلع دائماً للوصول إلى هذا المستوى، نرى أن السباقان الليليان اللذين يقامان في عطلة نهاية الأسبوع القادم يترجمان هذا التوجه. وفضلاً عن ذلك، فإن تنظيم السباقات حول الآثار القديمة لمدينة الدرعية، إلى جانب استخدام أحدث السيارات الكهربائية، مع الاستعانة بالإضاءة الثورية المستدامة بتقنية مصابيح "إل أي دي"، ومتابعة جماهير غفيرة لهذا الحدث، تشكل مجتمعة دليلاً جلياً على طموحاتنا الأوسع للعام 2030 وما بعده. ومن المتوقع أن يحظى السباقان بمتابعة أعداد غفيرة من عشاق رياضات السيارات حول العالم".

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تنطلق فيها الجولة الافتتاحية على أجندة سباقات موسم فورمولا إي من المملكة العربية السعودية. وستليها سباقات أخرى تقام في مدن أخرى حول العالم، ومنها روما وموناكو ومراكش وسانتياغو، ضمن البطولة العالمية الشهيرة في موسمها السابع.

ونظراً للقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، لا يمكن للمشجعين متابعة سباقات نهاية الأسبوع المقبل في الحلبة. ومع ذلك، سيتم بث كل المجريات على مباشرةً عبر القنوات الرياضية السعودية، حتى يتسنى لكافة عشاق رياضة السيارات والمهتمين الآخرين لمتابعة هذا الحدث.