"سعودي" يمثّل خريجي الجامعة الأوروبية بجنيڤ في كلمة أمام رئيس سويسرا

في حفل خريجي دفعة الدكتوراه بإدارة الأعمال ..نالها بامتيار مع مرتبة الشرف

اختارت الجامعة الأوروبية بجنيڤ المواطن السعودي الدكتور شادي بن فؤاد خوندنه؛ ليلقي كلمة الخريجين بحفل التخرج الرسمي للجامعة الذي أقيم بمدينة جنيڤ السويسرية الثلاثاء الماضي، بتشريف وحضور أودلف أوجي الرئيس السابق لدولة سويسرا.

مثل الدكتور خوندنه خريجي دفعة الدكتوراه بإدارة الأعمال لعام 2019، وقد جاء هذا الاختيار بعد نيل الدكتور خوندنه درجة الدكتوراه بامتيار مع مرتبة الشرف، وقد كانت رسالته بعنوان "تأثير البرامج الإبداعية في المسؤولية الاجتماعية للشركات على تطوير المجتمعات وخلق بيئة مستدامة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية"، والتي تناول من خلالها جميع محاور رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في المساهمة في الالتزام أخلاقيًّا في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.

حضر الحفل لفيف من الوزارء والسفراء ورجال الأعمال وبعض رؤساء منظمات الأمم المتحدة ورؤساء الإدارات بالوفد السعودي للأمم المتحدة بجنيف، وعدد من رؤساء المنظمات غير الحكومية. وتنوعت جنسيات الخريجين بين 39 دولة حول العالم.