بالفيديو.. "الغامدي": لا توجد أدوية لعلاج الخوف من الطيران.. توكل على الله واستمتع بالسفر

نفى وجود أي حبوب أو علاج إلا أن تكون مخدِّرة أو "مهلوِسة" وخطيرة

نفى الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي وجود أي حبوب أو علاج لطرد الخوف من الطيران "فوبيا الطيران"، ونصح في هذا الصدد المسافرين ممن يعانون مخاوف السفر بالطائرات بعدم المحاولة لعلاجها، وتجنب استخدام تلك الأدوية التي توصف لهذا الغرض، والابتعاد عن حل المشكلة بمصيبة.

وفي التفاصيل، قال الطيار الغامدي، الذي كان يتحدث من قمرة القيادة في مقطع فيديو مرفق بتغريدة من حسابه بتويتر: كنتُ بالأمس في رحلة خارج السعودية، وكان معنا أحد المسافرين لديه فوبيا من الطيران، وقد تناول حبوبًا منوِّمة، وقد ساءتني حالته لدرجة أننا توقعنا أنه مات.

وعلق "الغامدي" على ذلك بالقول: "‏أحبتي الكرام، نصيحة محب: إذا كان لديك خوف من الطيران فلا تحاول أن تجد لهذا الخوف مخرجًا باستخدام أي دواء يوصف لك. لا تحل المشكلة بمصيبة في حق نفسك.. لا توجد أي حبوب أو علاج لطرد الخوف إلا أن تكون حبوبًا مخدِّرة أو حبوب هلوسة خطيرة.. ‏نصيحة من محب: توكل على الله.. ‏واستمتع بالسفر، وثق بحفظ الله لك".