36 ساعة من الأمطار والبرد.. "الحصيني" يحذّر: رياح تُثير أتربة بمعظم المناطق

فيما توقّعت "الأرصاد" هطـولات رعـدية و"زخات" وشبه انعـدام في الرؤية الأفقية

تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا من خفيفة لغزيرة، وحبات برَد خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء على أجزاء من: (تبوك، والشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة، والقصيم، ومكة، والباحة، وعسير، وجازان، ثم الرياض، فالشرقية، والكويت).

‏وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق، آمل الحذر، فرصة #غبار متفاوت!".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبةً بزخات من البرَد على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة)؛ بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وأضافت: "كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية)، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)".