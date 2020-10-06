4151 حالة.. حصيلة يومية قياسية لإصابات "كورونا" في إيران

تسجيل 227 وفاة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 27419 ضحية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الماضية.



ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد واصلت إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بـ"كورونا"، وأعلنت الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، 479 ألفاً.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27419، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.



