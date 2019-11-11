"مكين" توقع اتفاقيات مع "تراحم" و"ألف درب"

بهدف تطوير مهارات المحتضنات في سوق العمل

أعلنت الدكتورة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود أن جمعية "مكين" حاضنه الأعمال السعودية حققت العديد من الأهداف، أبرزها تطوير مهارات المحتضنات في سوق العمل واستثمار قدراتهن لتخطي العوائق التي تصادف القوى العاملة في سوق العمل.

وقالت: "مكين" وقعت مؤخرًا اتفاقية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" لتدريب وتأهيل 50 سيدة من أسر السجناء والمفرج عنهم بمدينة الرياض في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت: ما زال التسجيل مستمرًا في موقع الجمعية من خلال تعبئة استمارة طلب انضمام حتى اكتمال العدد.

وأردفت: "مكين" وقعت اتفاقية مع مركز تنويل لتقديم برنامج "ألف درب" الذي يهدف الى تطويرالقدرات العقلية والنمو المعرفي وبناء المهارات الشخصية والمهنية لتحقق أفضل النتائج واستثمار الطاقات الداخلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية في مقرها لترشيح أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، حيث ترشّح أعضاء جدد لمجلس الإدارة، واعتمد المجلس ثلاثة أعضاء بالمجلس، وأربعة أعضاء على قائمة الاحتياط.

والأعضاء هم: فادية محي الدين الشواف "عضو مجلس إدارة"، الأميرة سارة بنت فهد بن خالد آل سعود "عضو مجلس إدارة"، وأروى بنت فهد بن عبدالله آل سعود "عضو مجلس إدارة".

وتتبنى الجمعية العديد من البرامج ذات الكفاءة والنوعية التي تحتاجها المحتضنات كأدوات أساسية وفعالة في سوق العمل.