السفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة وتجنب مناطق الاحتجاجات

بعد أنباء عن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في باريس وضواحيها

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195.

السفارة السعودية بفرنسا

9

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 07:56 PM

بعد أنباء عن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في باريس وضواحيها

السفارة السعودية بفرنسا توصي المواطنين بأخذ الحيطة وتجنب مناطق الاحتجاجات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 2,590

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السفارة السعودية بفرنسا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019