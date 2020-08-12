بالأسماء.. معهد الفيصل يعلن عن الفائزين في مسابقة "مظلة الاعتدال"

بلغت المشاركات قرابة عشرة آلاف مشاركة من مختلف المدن والمناطق

أعلن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز عن أسماء الفائزين في مسابقة "مظلة الاعتدال" التي انطلقت في الرابع عشر من شهر أبريل 2020 واستمرت قرابة الشهرين.



وهدفت المسابقة لخدمة المواهب وتفعيلها خلال فترة منع التجول بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، وذلك من خلال مجال التصوير الفوتوغرافي، المجال التشكيلي، مجال الخط العربي، مجال القصة القصيرة، مجال الكاريكاتير.



وبلغت المشاركات خلال فترة الاستقبال على موقع المسابقة بلغت قرابة عشرة آلاف مشاركة، من مختلف مدن ومناطق المملكة، واستقبلت اللجنة هذا الكم الكبير بعمل متواصل لإعطاء الجميع فرصة الحصول على نفس القدر بين كل المشاركين من كل مناطق المملكة.



وفاز في مسار "التصوير الفوتوغرافي" فرع التصوير بالكاميرا الرقمية ثلاثة فائزين؛ المركز الأول حسين سعيد باقر آل هاشم من القطيف، والمركز الثاني ريم بنت عبد العزيز فهد الشامخ من الرياض، والمركز الثالث يزيد يوسف موسى المسعود من حائل.



وفي فرع التصوير بالجوال ثلاثة فائزين؛ المركز الأول زهرة بنت حسين عبد المحسن العروش من الأحساء، المركز الثاني زهراء بنت بدر أحمد الزاير من القطيف، وفي المركز الثالث فاطمة بنت عبد العظيم الضامن من القطيف.



أما في مجال الفن التشكيلي فاز بالمركز الأول صابرين بنت علي الماجد من الأحساء، ثم في المركز الثاني عهود بنت عبد الله محمد المالكي من جدة، وفي المركز الثالث جيلان عبد الله أحمد حدجي من مدينة جدة، وفي مجال الخط العربي فاز بالمركز الأول مسعود بن حافظ محمد من جدة، وبالمركز الثاني فاز يحيى محمد فلاته من مكة المكرمة، والمركز الثالث لمحمد نور محمد أمجد من مكة.



وفيما يخص مجال القصة القصيرة فذهب المركز الأول لشمعة أحمد محمد جعفري من جازان، وفي المركز الثاني إبراهيم بن محمد آل مضواح من أبها، وفي المركز الثالث فاطمة بنت راشد الورثان من الدمام.

وأخيرًا في مجال الكاريكاتير حصل على المركز الأول أيمن يعن الله سعيد الغامدي من الدمام، ومن جدة حصل على المركز الثاني علي جيلان علي علوص، وفي المركز الثالث فاز مقبول عدلان المنتشري من مدينة جدة.



وذكر عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن المناخرة أن العمل استمر بشكل يومي منذ اللحظة الأولى التي توقفنا فيها من استقبال المشاركات، وحرصت اللجنة المسؤولة في جمعية الثقافة والفنون بمدينة جدة على تقييم جميع الأعمال بكافة مجالاتها بكل دقة وعناية؛ للعدل بين جميع المشاركات، وإعطاء المساحة الكافية لتقييم كل مشاركة، وتقديرًا للجهد المبذول من جميع المشاركين.



وأضاف الدكتور المناخرة أن مجال التصوير الفوتوغرافي شهد أكبر المشاركات بنسبة بلغت 53%، كان نصيب التصوير بأجهزة الجوال هو الأعلى بنسبة 41%، وجاء حضور المرأة في هذه المسابقة بنسبة 69%. وعن مشاركة مناطق المملكة ذكر الدكتور الحسن أن المسابقة شهدت مشاركة المُجتمع بكل مكوناته وأطيافه، من جميع مناطق المملكة الـ13 في إشارة إلى حرص المبدعين والمبدعات في المملكة على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع.



وأكد على وجود معرض يشمل عددًا من الأعمال المشاركة في هذه المسابقة، وأن الكثير من المشاركات اتسمت بالأصالة والإبداع والقيمة التأثيرية، والالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية، كما تم تنفيذها في مُحيط البيت أو مكان العزل.