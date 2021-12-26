"المالكي": أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قُتلوا منذ مطلع العام

قال: إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي، أن أكثر من 30 ألفًا من ميليشيا الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.

وقال "المالكي": إننا نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة، وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، واضاف: "هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي."