"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ25

بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 لنوفمبر

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة الخامسة والعشرين لشهر ديسمبر 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر2019).

وللتحقق من الأهلية، يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكان قد بلغ إجمالي الدفعات 58.2 مليار ريال منها 2.6 مليار لدفعة نوفمبر.