أمير الشرقية: التضحيات المشهودة لرجال "المدني" تُذكر فتُشكر

خلال تدشينه فعاليات الملتقى السنوي 2020.. برعاية "سبق"

أشاد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات وما يقدمونه من تضحيات مشهودة واجبٌ على الجميع استذكارها وشكرها.

وثمّن الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد على أهمية التوعية والحرص على الجهود الوقائية والاستفادة من التقنية في إيصال الرسائل التوعوية داعياً ببذل الجهود لتذليل الصعوبات بما يسهم في الحد من الحوادث بأنواعها والأزمات والتعاون مع الدفاع المدني لتحقيق المطلوب منه.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار "الحاضر.. وصناعة المستقبل"، والذي ترعاه "سبق" إلكترونياً، وتستمر فعالياته لمدة يومين بمدينة الدمام، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل مدير عام الدفاع المدني وضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة ومديري الدفاع المدني بمناطق المملكة.

وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي عن الملتقى.

وقال "العمرو" في كلمته: ستطرح في هذا الملتقى النوعي عددٌ من أوراق العمل والتجارب والمبادرات حول المستقبل والمنافسة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من خلال الإبداع في الطرح والتجديد في الأداء مستغلين أحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة، وأدق تقنيات التواصل الاجتماعي الجديد؛ للوصول لهدفنا الرئيس سلامة الإنسان وحماية الممتلكات عبر الرؤى والتطلعات المستجدة.

من جهته، قال "المكراد": نشكر المملكة قيادةً وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة التي تعكس ما بين البلدين الشقيقين من روابط المحبة.

وأضاف: الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة منها وتطويرها وتنميتها.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "KAUST" بعدها تم استعراض نماذج من الابتكارات في بهو قاعة الاحتفال وعرض التجارب والمبادرات المنفذة، وتبادل الأفكار لنقل المعرفة وتبادلها من منسوبي الجهاز وقياداته العليا .

وكرّم أمير المنطقة الشرقية المشاركين في الملتقى، وقدّم "العمرو" هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.