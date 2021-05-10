التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أُطلقت باتجاه مطار أبها.

وبيّنت أن محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة، جريمة حرب.

وقالت قيادة التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.