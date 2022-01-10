الكويت.. تدابير احترازية جديدة للحد من انتشار كورونا

تضمنت تحديد نسبة عدد العاملين بمقار العمل وعقد الاجتماعات عن بعد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اتخاذ مجموعة جديدة من التدابير الاحترازية، في ظل الارتفاع الذي تشهده في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقرر في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 %، بحيث تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود، على أن يبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من بعد غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر.



ودعا المجلس، القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال، والتشديد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا، وكذلك التأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية.



كما شدد على اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وكذلك إلزام وسائل النقل الجماعي العام بألا يتجاوز عدد الركاب 50 % من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.



وكلّف المجلس الهيئة العامة للرياضة بالتشديد على الجماهير التي تحضر الأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.



من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صحة ما تردد من أنباء بشأن حظر التجول في البلاد وإغلاق المطار.



وأكد المزرم أن مجلس الوزراء الكويتي لم يتطرق في اجتماعه اليوم إلى موضوع الحظر وإغلاق المطار، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 3683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 437602، وعدد الوفيات إلى 2472 حالة.

