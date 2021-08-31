كم عدد الأمريكيين الباقين في أفغانستان بعد الانسحاب؟

"سوليفان" أكد أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل لتأمين خروجهم

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أقل من 200 مواطن أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان اليوم (الثلاثاء).

وأكد "سوليفان" أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 09:39 PM

"سوليفان" أكد أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل لتأمين خروجهم

كم عدد الأمريكيين الباقين في أفغانستان بعد الانسحاب؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أقل من 200 مواطن أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان اليوم (الثلاثاء).

وأكد "سوليفان" أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان.

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