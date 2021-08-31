كم عدد الأمريكيين الباقين في أفغانستان بعد الانسحاب؟

"سوليفان" أكد أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل لتأمين خروجهم

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أقل من 200 مواطن أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان اليوم (الثلاثاء).

وأكد "سوليفان" أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان.