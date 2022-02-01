





2

أوضحت أن الإجراء "لمَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية"

من اليوم.. "التنشيطية" شرط دخول المنشآت التجارية بالرياض وما يتبع "الأمانة"

843

قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".