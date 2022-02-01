من اليوم.. "التنشيطية" شرط دخول المنشآت التجارية بالرياض وما يتبع "الأمانة"

أوضحت أن الإجراء "لمَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية"

قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".

أمانة الرياض الرياض الجرعة التنشيطية لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 08:52 AM

أوضحت أن الإجراء "لمَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية"

من اليوم.. "التنشيطية" شرط دخول المنشآت التجارية بالرياض وما يتبع "الأمانة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".

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أمانة الرياض الرياض الجرعة التنشيطية لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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