أبل تُطوّر تطبيقًا يحجب شاشة الأيفون عند نظر الغرباء إليها

ميزة هدفها منع المتطفلين من النظر إلى هواتف المستخدمين

قد يكون لدى أبل حل لمنع المتطفلين من النظر إلى هواتف المستخدمين؛ إذ قدّمت الشركة الأمريكية براءة اختراع جديدة لتطبيق قادر على التمييز بين مالك هاتف أيفون والمشاهد غير المرغوب به لإخفاء الشاشة؛ إذ يستخدم التطبيق، الذي يطلق عليه "تشفير العرض المعتمد على النظرات"، تقنية التعرف على الوجه لتحديد المالك وتقنية تتبع العين لتحديد المكان الذي ينظر إليه المستخدم في الوقت الحالي.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، عندما يظهر وجه مجهول، سواء في الأمام أو في الخلفية، يتم تنشيط تشفير النظرات؛ فيتم طمس الشاشة للعيون غير المصرح بها؛ ولكن لا يزال بإمكان المستخدم مشاهدة المحتوى دون أي مشكلة.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية والمواصلات العامة؛ يمكنك دائمًا اكتشاف شخص ينظر إلى شاشة شخص آخر، سواء كان شكلًا من أشكال التطفل أو الملل فقط؛ فإن المتفرج غير المرغوب فيه يغزو خصوصية هذا الشخص؛ لكن أبل صممت طريقة تُبقي هؤلاء الأشخاص الفضوليين في وضع حرج.

وذكرت براءة الاختراع، المقدمة في 9 سبتمبر 2019، أنه "غالبًا ما تستخدم الأجهزة المحمولة لعرض المحتوى الخاص أو السري، ومع ذلك، عند استخدام هذه الأجهزة في الأماكن العامة مثل المقاهي والقطارات والحافلات والطائرات والمطارات وما شابه ذلك؛ هناك خطر من إمكانية مشاهدة المعلومات الخاصة أو السرية من قِبَل مراقب غير مرغوب فيه يبحث في شاشة المستخدم".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية ستحدد التقنية، التي توصف بأنها تطبيق، نظرة المستخدم عبر كاميرا واحدة أو أكثر وأجهزة استشعار أخرى، وستعالج التقاط الصور مع التعرف على الوجه؛ لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يشاهد المحتوى هو مالك الجهاز.

عندما يتم الكشف عن زوج غير معروف من العيون؛ فإن التطبيق يحجب الشاشة فقط لهم؛ مما يسمح للمستخدم الأساسي بمتابعة عرض المحتوى الخاص به دون انقطاع.