"الصحة العالمية": الوضع الوبائي العالمي بات مقلقاً

بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن "كورونا"

وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تمّ تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة، بالمقلق.

وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش؛ اليوم الأحد، إنه "حتى 12 أبريل 2021، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليوناً و646617 حالة إصابة بـ COVID-19، ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".


وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.

وأوضحت، أن نسق الزيادة التي تمّ تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".

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18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 02:00 PM

بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن "كورونا"

"الصحة العالمية": الوضع الوبائي العالمي بات مقلقاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تمّ تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة، بالمقلق.

وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش؛ اليوم الأحد، إنه "حتى 12 أبريل 2021، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليوناً و646617 حالة إصابة بـ COVID-19، ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".


وأضافت وفق "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.

وأوضحت، أن نسق الزيادة التي تمّ تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".

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