بعد "برانكو".. مدير الكرة بالنادي الأهلي يعلن استقالته

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي ماجد الطويرقي استقالته من المنصب قبل قليل، وذلك بعد أن برر ذلك بوصول الفريق الكروي الأول للطريق المسدود بعد إقالة المدير الفني "برانكو".

وقال الطويرقي في مداخلة مع برنامج "الدوري مع وليد":" تقدمت بالاستقالة قبل أن تتم إقالتي وما حدث إعلاميًا من قِبل المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل يضعني في خانة الاستقالة، فالأجواء غير صحية في النادي في الفترة الحالية، ولابد من مدير فني بشكل عاجل والتريث عليه لا سرعة إقالته".