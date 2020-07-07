"جيميل" تطرح تحديثًا يقدم تقنية "المهام المنقسمة"

تستفيد منه معظم الحاسبات اللوحية وبالأخص "آيباد"

كشفت تقارير صحفية أن البريد الإلكتروني الشهير "جيميل" لشركة "جوجل"، طرح تحديثًا للتطبيق الخاص به تستفيد منه معظم الحاسبات اللوحية وبالأخص حواسيب "آيباد".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن أبرز التقنيات التي تم تزويد بريد "جيميل" بها، هي تقنية "المهام المتعددة المنقسمة".

وباتت تلك التقنية متاحة لكل مستخدمي "آيباد" ومعظم الحواسيب اللوحية حول العالم.

وتُمَكن تلك التقنية مستخدمي "جيميل" من إمكانية أداء أكثر من مهمة واحدة على البريد الإلكتروني؛ بحيث يمكن فتح البريد وإرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد، أو إرسال رسالة وتصفح الجدول الزمني أو اختيار الصور لسحبها.

وسيتعين على الشخص تشغيل تقنية "المهام المتعددة" على أجهزة "آيباد"، ويتم السحب إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر لتشغيل تلك التقنية.

البريد الإلكتروني جيميل

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 11:34 AM

تستفيد منه معظم الحاسبات اللوحية وبالأخص "آيباد"

"جيميل" تطرح تحديثًا يقدم تقنية "المهام المنقسمة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت تقارير صحفية أن البريد الإلكتروني الشهير "جيميل" لشركة "جوجل"، طرح تحديثًا للتطبيق الخاص به تستفيد منه معظم الحاسبات اللوحية وبالأخص حواسيب "آيباد".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن أبرز التقنيات التي تم تزويد بريد "جيميل" بها، هي تقنية "المهام المتعددة المنقسمة".

وباتت تلك التقنية متاحة لكل مستخدمي "آيباد" ومعظم الحواسيب اللوحية حول العالم.

وتُمَكن تلك التقنية مستخدمي "جيميل" من إمكانية أداء أكثر من مهمة واحدة على البريد الإلكتروني؛ بحيث يمكن فتح البريد وإرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد، أو إرسال رسالة وتصفح الجدول الزمني أو اختيار الصور لسحبها.

وسيتعين على الشخص تشغيل تقنية "المهام المتعددة" على أجهزة "آيباد"، ويتم السحب إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر لتشغيل تلك التقنية.

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