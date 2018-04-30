رئيس "الهيئات" يتفقد فرع "الشمالية" ويستمع لمطالب المراجعين

أكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً

تَفَقّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير العمل.

والْتقى "السند" بالمواطنين من مراجعي الفرع، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، ووجّه بما يلزم حيالها، كما وجّه بدعم أعمال الفرع وزيادة فاعليتها‪.

وأكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً حليماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه؛ مشيداً بما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتمام ودعم وتأييد وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وقدّم "السند" شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.