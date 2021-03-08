"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380182 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 418 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371032 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6534 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2616 والحالات الحرجة 519 حالة.